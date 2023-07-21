В Литве обстреляли воздушный шар с 14 пассажирами на борту

В Тракайском районе Литвы мужчина обстрелял в воздушный шар, в котором находилось 14 человек.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщили в Департаменте полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 19 июля около 21:15, когда мужчина несколько раз выстрелил из неустановленного оружия.

Отмечается, что во время обстрела никто не пострадал, тогда как и воздушная пуля, и корзина получили повреждения.

Впоследствии полиция обыскала дом в селе Буклес Тракайского района, где у мужчины 1982 года рождения обнаружила и изъяла два, вероятно, пневматических ружья.

В соответствии со статьей об уничтожении или повреждении имущества Уголовного кодекса Литвы правоохранительные органы начали досудебное расследование.

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