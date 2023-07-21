Румунія готова відвантажувати більше українського зерна після зриву Чорноморської ініціативи

Румунський порт Констанца, який є основним альтернативним маршрутом для української агропродукції, має можливість приймати додаткові вантажі до середини серпня після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на голову бізнес-асоціації порту Віорела Панаіта.

Він додав, що оператори також прагнуть збільшити пропускну здатність.

"Збирання врожаю в Румунії починається трохи пізніше, ніж в Україні, що створює паузу між двома зборами врожаю. До того ж деякі румунські фермери все ще притримують свій врожай, тому продажі наразі у застої", – сказав Панаіт.

За його словами, це створює наявність логістичних потужностей, від яких Україна може отримати вигоду.

Панаіт зазначив, що Україна збільшила пропускну спроможність своїх дунайських портів Рені та Ізмаїл, а також веде переговори з операторами вагонів про нову систему перевантаження на українсько-румунському прикордонному переході Вадул-Сірет-Дорнешти.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що повне припинення російської морської блокади українських портів стане можливим тоді, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16.