Румыния готова отгружать больше украинского зерна после срыва Черноморской инициативы

Румынский порт Констанца, который является основным альтернативным маршрутом для украинской агропродукции, имеет возможность принимать дополнительные грузы до середины августа после выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу бизнес-ассоциации порта Виорела Панаита.

Он добавил, что операторы также стремятся увеличить пропускную способность.

"Сбор урожая в Румынии начинается чуть позже, чем в Украине, что создает паузу между двумя сборами урожая. К тому же некоторые румынские фермеры все еще придерживают свой урожай, поэтому продажи пока в застое", – сказал Панаит.

По его словам, это создает наличие логистических мощностей, от которых Украина может получить выгоду.

Панаит отметил, что Украина увеличила пропускную способность своих дунайских портов Рени и Измаил, а также ведет переговоры с операторами вагонов о новой системе перегрузки на украинско-румынском пограничном переходе Вадул-Сирет-Дорнешты.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что полное прекращение Россией морской блокады украинских портов станет возможным тогда, когда Украина получит первые эскадрильи F-16.