Премьер Армении заявил о риске новой войны с Азербайджаном

Армянский премьер-министр Никол Пашинян считает, что риск новой войны Армении и Азербайджана реален, а азербайджанские силы продолжают геноцид армянского населения в Нагорном Карабахе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Пашинян сказал в интервью агентству AFP.

Как пояснил премьер Армении, новая война с Азербайджаном "очень вероятна", потому что страны пока не подписали и не ратифицировали мирный договор, а напряженность в отношениях между ними продолжается.

К эскалации приложилось решение Баку временно перекрыть Лачинский коридор – единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Это вызвало беспокойство из-за гуманитарного кризиса в непризнанном регионе, где есть нехватка продовольствия, медикаментов и энергоресурсов.

"Мы говорим не о подготовке геноцида, а о продолжающемся процессе геноцида", – так эту ситуацию прокомментировал Пашинян.

По его словам, и Запад, и Россия должны усилить давление на Азербайджан, чтобы он снял блокаду с Нагорного Карабаха: "Если, согласно логике некоторых кругов на Западе, Россия не соответствует всем нашим ожиданиям, потому что не выполняет свои обязательства, то Россия говорит нам то же самое о Западе".

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

Напомним, в начале июня от Баку и Еревана поступили сигналы о том, что стороны приближаются к заключению мирного соглашения. Одновременно премьер-министр Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе.

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