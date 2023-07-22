Британская разведка: задержание Гиркина может разозлить часть "военкоров" и военных

Британская разведка предполагает, что задержание в России Игоря Гиркина ("Стрелкова") вероятно разозлит его сторонников среди военкоров и военных, поскольку для многих он имеет имидж патриота, который не боялся критиковать Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 22 июля.

Разведка напоминает, что Гиркин – один из ведущих российских блогеров, известный ролью в гибридной войне России на Донбассе с 2014 года и давней критикой действий российского Министерства обороны, а в последнее время "Стрелков" не боялся напрямую критиковать президента РФ Владимира Путина.

"Хотя Гиркин не соратник ЧВК "Вагнер", он, скорее всего, был готов перейти новые границы в своей публичной критике только на фоне неудачного мятежа лидера группы Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года. Табу на нескрываемую критику режима Путина явно сильно ослабло", – отмечает разведка.

Аналитики допускают, что задержание Гиркина разозлит его сторонников в сообществе российских "военкоров", как и часть военных – среди которых он преимущественно имеет имидж проницательного военного аналитика и патриота.

Напомним, 21 июля появились слухи об аресте в России Игоря Гиркина "Стрелкова", которые далее подтвердились. Суд арестовал Гиркина до 18 сентября по обвинению в "призывах к экстремизму".

Также под зданием суда взяли под стражу бывшего так называемого "народного губернатора" Донецкой области и соратника боевика Игоря Стрелкова Павла Губарева.

Между тем глава ЦРУ заявил, что на месте главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "не увольнял бы своего дегустатора", потому что Путин вряд ли простит ему попытку мятежа.