На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села

Пожежники досі не можуть стримати поширення вогню на грецькому острові Родос, увечері в п'ятницю та в суботу дали розпорядження про евакувацію ще двох населених пунктів.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Осередок пожежі в районі села Лаерма продовжує збільшуватися, вогонь ще не взяли під контроль. Мешканці, близько 300 осіб, отримали розпорядження евакуюватись пізно ввечері, але сам населений пункт поки не постраждав.

Опівдні сповіщення про потребу евакуації надійшло мешканцям сіл Лардос і Пілонас, що у південно-східній частині острова.

На місці працюють понад 170 пожежників, не рахуючи волонтерів, 35 машин, 2 пожежних гелікоптери і 3 літаки. На підмогу прибули також пожежники з Румунії і Словаччини.

Пожежі, що раніше вирували в інших місцях у Греції, вдалося приборкати, але вогнеборці залишаються на місці, щоб не допустити повторного розгорання.

Рівень пожежної небезпеки залишається дуже високим на половині території країни.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня вдень стовпчик термометра у Греції перевищував 40°C, через спеку Афінський акрополь закривали на денні години, щоб запобігти нещасним випадкам.