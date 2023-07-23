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На Родосі через лісові пожежі проводять рекордну евакуацію мешканців і туристів

Неділя, 23 липня 2023, 13:51

На грецькому Родосі через лісові пожежі вивезли до безпечніших місць сушею і морем вже близько 19 тисяч осіб, що називають найбільшою у новітній історії країни евакуаційною операцією. 

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Пожежникам не вдається локалізувати і стримати поширення лісових пожеж, що вирують у трьох місцях. Висота полум’я у багатьох місцях перевищує 5 метрів. Боротьбу з вогнем ускладнює спека і сильний вітер. 

Місцева влада ухвалила рішення про превентивну евакуацію загалом близько десятка населених пунктів, яким може загрожувати вогонь. Серед них низка курортних містечок на південно-східному узбережжі.

 
Reuters

За попередніми даними поліції, сушею евакуювали 16 тисяч людей і морем – три тисячі. Йдеться про людей з близько десятка сіл та розташованих у цих районах готелів. 

 
Reuters

Найстарших людей і людей з особливими потребами вивозили на машинах поліції, інших – автобусами і човнами. Евакуйованих розмістили на ніч у спортзалах і школах. 

Туристичні оператори, чиї клієнти опинилися на острові, замовляють порожні чартерні рейси, щоб охочі могли достроково залишити відпустку, а МЗС організувало пункт для прискореного проходження прикордонного контролю в аеропорту Родоса. 

На острові задіяні загалом 15 пожежних спецлітаків, частина пожежників – команди з країн-членів ЄС, що прибули на допомогу.

Пожежі на Родосі тривають вже шостий день. 

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня вдень стовпчик термометра у Греції перевищував 40°C, через спеку Афінський  акрополь закривали на денні години, щоб запобігти нещасним випадкам.  

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Греція стихійні лиха