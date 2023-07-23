На Родосе из-за лесных пожаров проводят рекордную эвакуацию жителей и туристов

На греческом Родосе из-за лесных пожаров вывезли в безопасные места по суше и морю уже около 19 тысяч человек, что называют крупнейшей эвакуационной операцией в современной истории страны.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Пожарным не удается локализовать и сдержать распространение лесных пожаров, бушующих в трех местах. Высота пламени во многих местах превышает 5 метров. Борьбу с огнем осложняет жара и сильный ветер.

Местные власти приняли решение о превентивной эвакуации всего около десятка населенных пунктов, которым может угрожать огонь. Среди них ряд курортных городков на юго-восточном побережье.

Reuters

По предварительным данным полиции, по суше эвакуировали 16 тысяч человек и по морю – три тысячи. Речь идет о людях из около десятка сел и расположенных в этих районах отелей.

Reuters

Старейших людей и людей с особыми потребностями вывозили на машинах полиции, других – автобусами и лодками. Эвакуированных разместили на ночь в спортзалах и школах.

Туристические операторы, чьи клиенты оказались на острове, заказывают пустые чартерные рейсы, чтобы желающие могли досрочно завершить отпуск, а МИД организовал пункт для ускоренного прохождения пограничного контроля в аэропорту Родоса.

На острове задействованы в общей сложности 15 пожарных спецсамолетов, часть пожарных – команды из стран-членов ЕС, прибывшие на помощь.

Пожары на Родосе продолжаются уже шестой день.

Напомним, в конце прошлой недели днем столбик термометра в Греции превышал 40°C, из-за жары Афинский акрополь закрывали на дневные часы, чтобы предотвратить несчастные случаи.

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