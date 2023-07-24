Резніков вірить у можливість вступу України в НАТО наступного року

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до літа наступного року Україна може здобути перемогу у війні проти РФ і вступити в НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, саміт НАТО, який у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, може стати часом, коли Україна приєднається до Альянсу.

"Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України. Це лише мій прогноз", – зазначив глава Міноборони.

Резніков визнав, що Україна зможе приєднатися до НАТО лише після закінчення війни.

На запитання, чи вважає він, що війна закінчиться до наступного літа, міністр відповів: "Так. Ми виграємо цю війну".

Він вважає, що Україна матиме спрощену процедуру вступу в НАТО і продовжуватиме працювати над необхідними реформами, незважаючи на те, що зараз адміністрація президента США Джо Байдена не бере на себе зобов'язання прийняти Україну до Альянсу відразу після закінчення війни.

Резніков підкреслив, що користь від вступу України в НАТО тільки зросла з огляду на її боротьбу з Росією.

"Після перемоги, після цього, це буде в інтересах НАТО, тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи", – сказав він, додавши, що Україна отримала "реальний бойовий досвід – як стримувати росіян, як перемагати їх, як бити їх, використовуючи стандартне озброєння НАТО".

Раніше помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що питання про членство України в НАТО вирішене і не підлягає обговоренню.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі лідери погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

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