Резников верит в возможность вступления Украины в НАТО в следующем году

Министр обороны Алексей Резников допустил, что к лету следующего года Украина может одержать победу в войне против РФ и вступить в НАТО.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

По его словам, саммит НАТО, который в 2024 году состоится в Вашингтоне, может стать временем, когда Украина присоединится к Альянсу.

"Кто знает, возможно, это будет очень важный день для Украины. Это лишь мой прогноз", – отметил глава Минобороны.

Резников признал, что Украина сможет присоединиться к НАТО только после окончания войны.

На вопрос, считает ли он, что война закончится до следующего лета, министр ответил: "Да. Мы выиграем эту войну".

Он считает, что Украина будет иметь упрощенную процедуру вступления в НАТО и продолжать работать над необходимыми реформами, несмотря на то, что сейчас администрация президента США Джо Байдена не берет на себя обязательства принять Украину в Альянс сразу после окончания войны.

Резников подчеркнул, что польза от вступления Украины в НАТО только возросла ввиду ее борьбы с Россией.

"После победы это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы", – сказал он, добавив, что Украина получила "реальный боевой опыт – как сдерживать россиян, как побеждать их, как бить их, используя стандартное вооружение НАТО".

Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО решен и не подлежит обсуждению.

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

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