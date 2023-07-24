В Италии арестовали 82 мафиози

Итальянская полиция в понедельник арестовала 82 человека по подозрению в членстве в мафии Фоджи – преступников из региона Апулия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство ANSA.

Как говорится в заявлении полиции, арестованных обвиняют в торговле и распространении наркотиков, а также в незаконном хранении оружия.

По словам правоохранителей, организация, которая получила название "Фирма", заключила соглашение о распространении наркотиков, преимущественно кокаина, на миллионы евро в год в коммуне Фоджа.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози приветствовал полицейскую операцию как демонстрирующую "сильную реакцию государства".

Его поддержал губернатор региона Апулия, столицей которого является Фоджа, Микеле Эмильяно, заявив, что власти "показали, что государство присутствует в этом регионе".

Ранее сообщалось, что лидеры неаполитанской мафии "Польверино" предложили 150 тысяч евро семье Джулио Джаччо, которого они более десятилетия назад застрелили, перепутав с другим человеком.

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