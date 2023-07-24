Німеччина виділить 20 млрд євро на виробництво мікросхем

Уряд канцлера Олафа Шольца планує виділити 20 млрд євро на підтримку виробництва напівпровідників у Німеччині, щоб зміцнити технологічний сектор країни та забезпечити постачання критично важливих компонентів в умовах зростаючої геополітичної напруженості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, що задіяні в процесі.

За даними агентства, гроші, які виділять з Фонду клімату та трансформації ФРН, мають розподілити німецькі та міжнародні компанії до 2027 року.

Цей фонд спочатку створили для інвестування в декарбонізацію економіки, але його сферу застосування розширили, оскільки Німеччина прагне обмежити регулярні державні витрати.

Зазначається, що уряд вже погодив виділення 10 млрд євро допомоги новому заводу Intel у ФРН та знаходиться в процесі узгодження ще близько 7 млрд євро у вигляді субсидій компаніям, включаючи тайванську TSMC і німецьку Infineon Technologies AG.

Також план підтримки з виробництва мікросхем означає, що щонайменше 3 млрд євро будуть доступні для додаткових проєктів. Це може принести користь іншим компаніям, що працюють у Німеччині.

Раніше німецький уряд опублікував першу в історії ФРН стратегію щодо Китаю, де вказав на практику недобросовісної конкуренції та економічно агресивну політику Пекіна, та не конкретизував заходи з протидії китайському впливу.

Стратегія Німеччини щодо Китаю з'явилась на тлі прагнень Заходу переглянути відносини з Китаєм та зменшити свою стратегічну залежність від нього на тлі посилення китайської гегемонії в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Приміром, уряд Нідерландів оголосив про нові правила щодо обмеження експорту певного сучасного напівпровідникового обладнання на тлі тиску США, які вимагають обмежити продаж високотехнологічних компонентів до Китаю.