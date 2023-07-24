Германия выделит 20 млрд евро на производство микросхем

Правительство канцлера Олафа Шольца планирует выделить 20 млрд евро на поддержку производства полупроводников в Германии, чтобы укрепить технологический сектор страны и обеспечить поставки критически важных компонентов в условиях растущей геополитической напряженности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, задействованных в процессе.

По данным агентства, деньги, которые выделят из Фонда климата и трансформации ФРГ, должны распределить немецкие и международные компании до 2027 года.

Этот фонд сначала создали для инвестирования в декарбонизацию экономики, но его сферу применения расширили, поскольку Германия стремится ограничить регулярные государственные расходы.

Отмечается, что правительство уже согласовало выделение 10 млрд евро помощи новому заводу Intel в ФРГ и находится в процессе согласования еще около 7 млрд евро в виде субсидий компаниям, включая тайваньскую TSMC и немецкую Infineon Technologies AG.

Также план поддержки по производству микросхем означает, что по меньшей мере 3 млрд евро будут доступны для дополнительных проектов. Это может принести пользу другим компаниям, работающим в Германии.

Ранее немецкое правительство опубликовало первую в истории ФРГ стратегию в отношении Китая, где указало на практику недобросовестной конкуренции и экономически агрессивную политику Пекина, но не конкретизировало меры по противодействию китайскому влиянию.

Стратегия Германии в отношении Китая появилась на фоне стремлений Запада пересмотреть отношения с Китаем и уменьшить свою стратегическую зависимость от него на фоне усиления китайской гегемонии в Индо-Тихоокеанском регионе.

К примеру, правительство Нидерландов объявило о новых правилах по ограничению экспорта определенного современного полупроводникового оборудования на фоне давления США, требующих ограничить продажу высокотехнологичных компонентов в Китай.