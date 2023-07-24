Керівник поліції Франції проти ув’язнення своїх підлеглих під слідством: це "не дає йому спати"

Очільник національної поліції Франції Фредерік Во спровокував дискусію своїми заявами про те, що правоохоронців, які перебувають під слідством, не варто саджати у в'язницю.

Про це йдеться в публікації агентства AP, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня співробітники поліції французького міста Марселя спонтанно почали брати лікарняні після ув'язнення члена елітного підрозділу, який перебуває під слідством за групове насильство, застосування або погрозу застосування зброї.

Ще троє його колег також перебувають під суворим домашнім арештом за звинуваченням у побитті молодого чоловіка на початку липня під час масових протестів проти поліцейського насильства.

Ситуація з масовими лікарняними поліцейських у Марселі порушила підозри, що може йтись про бойкот у відповідь на тимчасове ув’язнення їхнього колеги. А голова поліції Франції сказав в інтерв’ю газеті Le Parisien, що "знання того, що (офіцер. – Ред.) у в'язниці, не дає мені спати".

"До можливого суду поліцейському не місце у в'язниці, навіть якщо він допустив недоліки або серйозні помилки у своїй роботі", – додав Фредерік Во. Він пояснив це тим, що поліцейські хоч і повинні відповідати за свої дії, "зокрема перед правосуддям", до них не повинні ставитися як до "злочинців і головорізів".

Французький президент Емманюель Макрон, який нині відвідує Нову Каледонію, відмовився прямо прокоментувати слова голови поліції Франції, але підкреслив, що "ніхто не стоїть перед законом".

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін, який є безпосереднім керівником Во, поки не коментував його заяв.

Французьку поліцію часто звинувачують у жорстокості й расизмі на робочому місці за те, що вона виокремлює чорношкірих або вихідців з Північної Африки для перевірки документів або затримання. Водночас профспілки поліцейських кажуть, що ті самі відчувають упереджене ставлення до себе.

Нагадаємо, майже тижневу хвилю заворушень у Франції спровокувала смерть підлітка, якого застрелила поліція під час дорожнього контролю. Страховики оцінюють збитки у щонайменш 650 млн євро.

"ЄвроПравда" детально розповідала про заворушення у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.