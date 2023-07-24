Глава полиции Франции против заключения своих подчиненных под следствием: это "не дает ему спать"

Глава национальной полиции Франции Фредерик Во спровоцировал дискуссию своими заявлениями о том, что правоохранителей, находящихся под следствием, не стоит сажать в тюрьму.

Об этом говорится в публикации агентства AP, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе сотрудники полиции французского города Марселя спонтанно начали брать больничные после заключения члена элитного подразделения, который находится под следствием за групповое насилие, применение или угрозу применения оружия.

Еще трое его коллег также находятся под строгим домашним арестом по обвинению в избиении молодого человека в начале июля во время массовых протестов против полицейского насилия.

Ситуация с массовыми больничными полицейских в Марселе возбудила подозрения, что речь может идти о бойкоте в ответ на временное заключение их коллеги. А глава полиции Франции сказал в интервью газете Le Parisien, что "знание того, что (офицер. – Ред.) в тюрьме, не дает мне спать".

"До возможного суда полицейскому не место в тюрьме, даже если он допустил недостатки или серьезные ошибки в своей работе", – добавил Фредерик Во. Он объяснил это тем, что полицейские хоть и должны отвечать за свои действия, "в том числе перед правосудием", к ним не должны относиться как к "преступникам и головорезам".

Французский президент Эмманюэль Макрон, который сейчас посещает Новую Каледонию, отказался прямо прокомментировать слова главы полиции Франции, но подчеркнул, что "никто не стоит перед законом".

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин, который является непосредственным руководителем Во, пока не комментировал его заявлений.

Французскую полицию часто обвиняют в жестокости и расизме на рабочем месте за то, что она выделяет чернокожих или выходцев из Северной Африки для проверки документов или задержания. В то же время профсоюзы полицейских говорят, что те сами испытывают предвзятое отношение к себе.

Напомним, почти недельную волну беспорядков во Франции спровоцировала смерть подростка, которого застрелила полиция во время дорожного контроля. Страховщики оценивают убытки не менее чем в 650 млн евро.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о беспорядках в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.