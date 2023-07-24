Блінкен і голова МЗС Румунії обговорили експорт зерна з України

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску в понеділок у телефонній обговорили питання продовольчої безпеки через обстріли Росією українських портів.

Про це обоє повідомили у Twitter, пише "Європейська правда".

Голова румунського МЗС зазначила, що розмова з американським колегою стосувалась зміцнення стратегічного партнерства обох країн, безпеки Чорноморського регіону та підтримки потенціалу експорту зерна з України.

"Домовились підтримувати тісну координацію та підтримку для України та Молдови", – підсумувала Одобеску.

I had a 📞 call with @SecBlinken on further strengthening 🇷🇴🇺🇸 Strategic Partnership, while contributing to the security & resilience of the Black Sea region&supporting 🇺🇦 grain export capacity. Agreed to maintain close coordination&support for 🇺🇦 &🇲🇩 . — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) July 24, 2023

Блінкен своєю чергою зазначив, що з румунською колегою обговорив спільну підтримку України та глобальної продовольчої безпеки, а також двосторонні відносини й питання безпеки в Чорному морі.

Spoke with Romanian Foreign Minister @Odobes1Luminita today. We affirmed our strong partnership and discussed shared support for Ukraine and global food security. We look forward to continued cooperation on Black Sea security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 24, 2023

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Зокрема вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю. Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів.

На цьому тлі міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав активніше допомагати Україні.