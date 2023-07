Блінкен і голова МЗС Румунії обговорили експорт зерна з України

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску в понеділок у телефонній обговорили питання продовольчої безпеки через обстріли Росією українських портів.

Про це обоє повідомили у Twitter, пише "Європейська правда".

Голова румунського МЗС зазначила, що розмова з американським колегою стосувалась зміцнення стратегічного партнерства обох країн, безпеки Чорноморського регіону та підтримки потенціалу експорту зерна з України.

"Домовились підтримувати тісну координацію та підтримку для України та Молдови", – підсумувала Одобеску.

I had a 📞 call with @SecBlinken on further strengthening 🇷🇴🇺🇸 Strategic Partnership, while contributing to the security & resilience of the Black Sea region&supporting 🇺🇦 grain export capacity. Agreed to maintain close coordination&support for 🇺🇦 &🇲🇩 .