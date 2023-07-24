Блинкен и глава МИД Румынии обсудили экспорт зерна из Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску в понедельник в телефонном разговоре обсудили вопросы продовольственной безопасности из-за обстрелов Россией украинских портов.

Об этом оба сообщили в Twitter, пишет "Европейская правда".

Глава румынского МИД отметила, что разговор с американским коллегой касался укрепления стратегического партнерства обеих стран, безопасности Черноморского региона и поддержки потенциала экспорта зерна из Украины.

"Договорились поддерживать тесную координацию и поддержку для Украины и Молдовы", – подытожила Одобеску.

I had a 📞 call with @SecBlinken on further strengthening 🇷🇴🇺🇸 Strategic Partnership, while contributing to the security & resilience of the Black Sea region&supporting 🇺🇦 grain export capacity. Agreed to maintain close coordination&support for 🇺🇦 &🇲🇩 . — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) July 24, 2023

Блинкен в свою очередь отметил, что с румынской коллегой обсудил совместную поддержку Украины и глобальной продовольственной безопасности, а также двусторонние отношения и вопросы безопасности в Черном море.

Spoke with Romanian Foreign Minister @Odobes1Luminita today. We affirmed our strong partnership and discussed shared support for Ukraine and global food security. We look forward to continued cooperation on Black Sea security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 24, 2023

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

В частности, ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная. В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов.

На этом фоне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал активнее помогать Украине.