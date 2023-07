Блинкен и глава МИД Румынии обсудили экспорт зерна из Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску в понедельник в телефонном разговоре обсудили вопросы продовольственной безопасности из-за обстрелов Россией украинских портов.

Об этом оба сообщили в Twitter, пишет "Европейская правда".

Глава румынского МИД отметила, что разговор с американским коллегой касался укрепления стратегического партнерства обеих стран, безопасности Черноморского региона и поддержки потенциала экспорта зерна из Украины.

"Договорились поддерживать тесную координацию и поддержку для Украины и Молдовы", – подытожила Одобеску.

