З елітного університету Парижа вигнали пропалестинський протест студентів

Правоохоронці змусили залишити територію університету Sciences Po у Парижі близько сотні студентів, які з попереднього дня влаштували там пропалестинську акцію.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Вранці у п’ятницю поліція зайшла на територію Sciences Po, щоб вигнати студентів-протестувальників, які з четверга проводили там акцію протесту на підтримку палестинців.

Основні будівлі університету за рішенням адміністрації залишалися зачинені у зв’язку з протестом. Вранці так званий "Палестинський комітет", ініціатива протестувальників, оголосив про відмову від компромісної угоди, яку запропонувала адміністрація.

Реклама:

У поліції близько 13-00 повідомили, що "евакуювали" 91 учасника акції і операція минула без інцидентів.

Оргкомітет протестуючих студентів вважає реакцію непропорційною.

Пропалестинські акції охопили низку філій Sciences Po на території Франції і зосередилися переважно у цьому університеті; протест був також у Сорбонні.

Раніше керівниця столичного регіону Іль-де-Франс, де розташована паризька філія Sciences Po, заявила про призупинення виплат для університету з бюджету регіону, "доки не буде відновлено спокій та безпеку".