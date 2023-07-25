Франція та Німеччина – проти подальшої заборони імпорту зерна з України

На зустрічі міністрів сільського господарства країн ЄС у вівторок Франція та Німеччина висловились проти подальшого продовження заборони на імпорт українських зернових після 15 вересня, на чому наполягають п’ять держав Східної Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Німецький та французький міністри під час зустрічі у Брюсселі підтримали позицію України, яка виступає проти продовження тимчасової заборони Європейської комісії на імпорт української агропродукції до 5 держав ЄС – Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії.

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що Єврокомісія повинна чітко дати зрозуміти, що будь-яке продовження "неможливе", а також пов’язав позицію Польщі з прийдешніми парламентськими виборами.

Французький міністр Марк Фесно своєю чергою сказав, що "жодних односторонніх заходів, жодних індивідуальних авантюр бути не може – лише колективна відповідь на виклик дестабілізації ринків".

Речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер заявила, що Брюссель "дуже інтенсивно" працює з п'ятьма країнами-членами ЄС та Україною, аби знайти прийнятне рішення.

Зустріч міністрів сільського господарства ЄС стала першою після закінчення терміну дії "зернової угоди". Угода гарантувала, що кораблі з зерном можуть залишати українські порти безперешкодно. Росія не продовжила угоду.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пригрозив не відкривати кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня. Український прем'єр Денис Шмигаль назвав плани Варшави "недружнім та популістським" кроком.

Детально про ситуацію з агроекспортом через кордони ЄС у статті: Як Польща загострює кризу щодо українського агроекспорту