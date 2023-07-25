Франция и Германия - против дальнейшего запрета импорта зерна из Украины

На встрече министров сельского хозяйства стран ЕС во вторник Франция и Германия высказались против дальнейшего продления запрета на импорт украинских зерновых после 15 сентября, на чем настаивают пять государств Восточной Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Немецкий и французский министры во время встречи в Брюсселе поддержали позицию Украины, которая выступает против продления временного запрета Европейской комиссии.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что Еврокомиссия должна четко дать понять, что любое продолжение "невозможно", а также связал позицию Польши с грядущими парламентскими выборами.

Французский министр Марк Фесно в свою очередь сказал, что "никаких односторонних мер, никаких индивидуальных авантюр быть не может – только коллективный ответ на вызов дестабилизации рынков".

Пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер заявила, что Брюссель "очень интенсивно" работает с пятью странами-членами ЕС и Украиной, чтобы найти приемлемое решение.

Встреча министров сельского хозяйства ЕС стала первой после окончания срока действия "зернового соглашения". Соглашение гарантировало, что корабли с зерном могут покидать украинские порты беспрепятственно. Россия не продлила соглашение.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозив не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября. Украинский премьер Денис Шмыгаль назвал планы Варшавы "недружественным и популистским" шагом.

Подробно о ситуации с агроэкспортом через границы ЕС в статье: Как Польша обостряет кризис в отношении украинского агроэкспорта.