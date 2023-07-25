У Данії вдруге за два дні спалили Коран
Вівторок, 25 липня 2023, 17:40
Ультраправа група "Данські патріоти" влаштувала другу за два дні поспіль акцію зі спалення Корану в Копенгагені.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише місцеве видання Jyllands-Posten.
"Данські патріоти" провели дві малолюдні акції: спершу перед посольством Єгипту, згодом – під посольством Туреччини в Данії. Під вигуки "До біса іслам!" вони спалили Коран.
Обидві акції ультраправі транслювали у Facebook, при цьому вони перебували під пильним наглядом копенгагенської поліції.
Напередодні двоє членів "Данських патріотів" підпалили копію Корану перед посольством Іраку в столиці Данії.
Провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції раніше призвели до ще більшого загострення відносин Стокгольма з Туреччиною, яка блокує вступ країни у НАТО. Зокрема, президент Туреччини Ердоган жорстко реагував на подібні акції у скандинавській державі.