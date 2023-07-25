У Данії вдруге за два дні спалили Коран

Ультраправа група "Данські патріоти" влаштувала другу за два дні поспіль акцію зі спалення Корану в Копенгагені.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише місцеве видання Jyllands-Posten.

"Данські патріоти" провели дві малолюдні акції: спершу перед посольством Єгипту, згодом – під посольством Туреччини в Данії. Під вигуки "До біса іслам!" вони спалили Коран.

Фото: Ritzau Scanpix

Обидві акції ультраправі транслювали у Facebook, при цьому вони перебували під пильним наглядом копенгагенської поліції.

Напередодні двоє членів "Данських патріотів" підпалили копію Корану перед посольством Іраку в столиці Данії.

Провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції раніше призвели до ще більшого загострення відносин Стокгольма з Туреччиною, яка блокує вступ країни у НАТО. Зокрема, президент Туреччини Ердоган жорстко реагував на подібні акції у скандинавській державі.