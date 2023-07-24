Двоє протестувальників спалили Коран перед посольством Іраку в Данії

У понеділок двоє протестувальників підпалили копію Корану, священної книги ісламу, перед посольством Іраку в столиці Данії, що загрожує подальшим погіршенням відносин між двома країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Двоє протестувальників належать до групи, яка називає себе "Данські патріоти", що провела аналогічну демонстрацію минулого тижня і вела пряму трансляцію подій у Facebook. Уряд Данії тоді засудив підпал.

Організатор понеділкової демонстрації в Копенгагені розтоптав копію Корану і підпалив книгу на підставці з фольги поруч з іракським прапором, що лежав на землі.

Кілька тисяч іракців вийшли в суботу на демонстрацію в Багдаді через підпали Корану в Швеції і Данії. Акцію організували керівні іракські партії і збройні угруповання, багато з яких близькі до Ірану.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив у суботу, що люди, які оскверняють Коран, повинні понести "найсуворіше покарання".

До МЗС Ірану після п’ятничної акції зі спаленням Корану викликали посла Данії.

Нагадаємо, 20 липня у центрі іракської столиці Багдада сотні людей штурмували посольство Швеції і підпалили його на знак протесту проти чергової акції зі спаленням Корану.

Після цього персонал посольства Швеції в Іраку "з міркувань безпеки" тимчасово евакуювали до Стокгольма.