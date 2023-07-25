В Дании второй раз за два дня сожгли Коран

Ультраправая группа "Датские патриоты" устроила вторую за два дня подряд акцию по сожжению Корана в Копенгагене.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет местное издание Jyllands-Posten.

"Датские патриоты" провели две малочисленные акции: сначала перед посольством Египта, затем – под посольством Турции в Дании. Под крики "К черту ислам!" они сожгли Коран.

Фото: Ritzau Scanpix

Обе акции ультраправые транслировали в Facebook, при этом они находились под пристальным наблюдением копенгагенской полиции.

Накануне двое членов "Датских патриотов" подожгли копию Корана перед посольством Ирака в столице Дании.

Провокационные акции с сожжением Корана в Швеции ранее привели к еще большему обострению отношений Стокгольма с Турцией, которая блокирует вступление страны в НАТО. В частности, президент Турции Эрдоган жестко реагировал на подобные акции в скандинавском государстве.