Зеленський прозвітував про підготовку реалізації рішень саміту НАТО

Україна готує практичні кроки для реалізації рішень саміту НАТО, який пройшов 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів про це після зустрічі з представниками Верховної Ради та урядовцями. За словами президента, він зібрав їх, "щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту".

Не збавляємо темп нашої інтеграції з НАТО. Зібрав представників ВР та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту.



Зокрема, маємо чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під… pic.twitter.com/PX1tTE83QJ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2023

За словами Зеленського, Київ має "чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях", а "її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі"

Він також додав, що Україна починає "спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності".

Рада Україна – НАТО була утворена на Вільнюському саміті як новий формат взаємодії Києва з Альянсом. Новий орган замінив попередній формат співпраці Комісія Україна-НАТО.

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг погодився на запит української сторони скликати зустріч новоствореної Ради Україна-НАТО для "консультації щодо останніх подій".

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі лідери погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

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