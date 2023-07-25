Зеленский отчитался о подготовке реализации решений саммита НАТО

Украина готовит практические шаги для реализации решений саммита НАТО, который прошел 11-12 июля в Вильнюсе.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал об этом после встречи с представителями Верховной Рады и чиновниками. По словам президента, он собрал их, "чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита".

Не збавляємо темп нашої інтеграції з НАТО. Зібрав представників ВР та урядовців, щоб підготувати практичні кроки для реалізації рішень Вільнюського саміту.



Зокрема, маємо чіткий план запуску Ради Україна – НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під… pic.twitter.com/PX1tTE83QJ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2023

По словам Зеленского, Киев имеет "четкий план запуска Совета Украина – НАТО на всех уровнях", а "его работу на уровне послов увидим уже завтра, во время срочно созванного заседания по ситуации в Черном море"

Он также добавил, что Украина начинает "совместную с Альянсом подготовку плана взаимосовместимости".

Совет Украина-НАТО был создан на Вильнюсском саммите как новый формат взаимодействия Киева с Альянсом. Новый орган заменил прошлый формат сотрудничества Комиссия Украина-НАТО.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился на запрос украинской стороны созвать встречу новосозданного Совета Украина-НАТО для "консультации относительно последних событий".

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

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