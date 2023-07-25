На севере Германии могут ограничить выращивание клубники и помидоров

Министр окружающей среды земли Нижняя Саксония, что на севере Германии, Кристиан Майер предостерег ограничить выращивание клубники или помидоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Bild.

"Возможные ограничения на забор воды могут также означать, что некоторые культуры в затронутых регионах больше нельзя будет выращивать экономически", – заявили в министерстве земли Нижняя Саксония.

Отмечается, что объединения фермеров подвергли критике эти идеи, указав на то, что сейчас большинство полей орошают капельным поливом, зато клубнику и помидоры для экономии воды поливают под корень.

Член партии СДПГ, которая входит в правящую коалицию ФРГ, Геро Хокер заявил, что эта идея, "возможно, позволила бы сэкономить воду в Германии", тогда как "клубнику можно будет купить в немецких супермаркетах через пять, 10-20 лет"

"Если бы ее больше не выращивали в Нижней Саксонии, ее бы привозили из Марокко, Испании или даже Южной Америки", – отметил он.

Ранее сообщалось, что из-за сильной засухи Латвия была близка к объявлению чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве.

Перед этим в трех районах Литвы объявили экстремальную ситуацию из-за сильной засухи.