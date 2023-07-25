Американець, якого повернули з РФ у межах обміну, отримав поранення в Україні

Колишній американський морський піхотинець Тревор Рід, якого майже три роки незаконно утримували в Росії до повернення в межах обміну, отримав поранення під час участі в бойових діях в Україні.

Цю інформацію у вівторок підтвердив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За даними агентства, Тревор Рід зазнав поранення кілька тижнів тому, але його обставини не уточнюються. У Держдепі повідомили, що неназвана неурядова організація допомогла вивезти американця на лікування в Німеччину.

Патель підкреслив, що в Україні Рід "не займався жодною діяльністю від імені уряду США".

"Ми надзвичайно чітко застерігали американських громадян, аби вони не їхали до України, не кажучи вже про участь у бойових діях. Ми не в змозі допомогти з евакуацією громадян США з України, зокрема тих, які можуть вирішити поїхати в Україну для участі в бойових діях", – додав він.

Рід виїхав із Росії у квітні 2022 року в результаті обміну на російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річний термін ув'язнення за змову з метою контрабанди кокаїну в США.

Колишнього морпіха арештували в Москві влітку 2019 року нібито після нападу на російського правоохоронця й пізніше засудили до дев'яти років позбавлення волі. Уряд США назвав Ріда несправедливо затриманим і наполягав на його звільненні.

Точних даних про участь американських громадян у бойових діях в Україні не існує, але публічно повідомлялось про загибель щонайменше восьми з них.