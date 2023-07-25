Американец, которого вернули из РФ в рамках обмена, получил ранение в Украине

Бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, которого почти три года незаконно удерживали в России до возвращения в рамках обмена, получил ранение во время участия в боевых действиях в Украине.

Эту информацию во вторник подтвердил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По данным агентства, Тревор Рид получил ранение несколько недель назад, но его обстоятельства не уточняются. В Госдепе сообщили, что неназванная неправительственная организация помогла вывезти американца на лечение в Германию.

Патель подчеркнул, что в Украине Рид "не занимался никакой деятельностью от имени правительства США".

"Мы очень четко предостерегали американских граждан, чтобы они не ехали в Украину, не говоря уже об участии в боевых действиях. Мы не в состоянии помочь с эвакуацией граждан США из Украины, в том числе тех, которые могут решить поехать в Украину для участия в боевых действиях", – добавил он.

Рид выехал из России в апреле 2022 года в результате обмена на российского пилота Константина Ярошенко, который отбывал 20-летний срок заключения за сговор с целью контрабанды кокаина в США.

Бывшего морпеха арестовали в Москве летом 2019 года якобы после нападения на российского правоохранителя и позже приговорили к девяти годам лишения свободы. Правительство США назвало Рида несправедливо задержанным и настаивало на его освобождении.

Точных данных об участии американских граждан в боевых действиях в Украине не существует, но публично сообщалось о гибели по меньшей мере восьми из них.