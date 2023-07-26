У Білому домі заявили, що пес Байдена кусав спецагентів через стрес

У Білому домі вважають, що стресова атмосфера могла вплинути на поведінку пса президента США Джо Байдена Командира, який кілька разів агресивно поводився й кусав співробітників Секретної служби.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Європейська правда".

"Комплекс будівель Білого дому, як ви всі знаєте, може бути особливим і дуже стресовим місцем. І це, я впевнена, ви всі розумієте… Він може бути особливим і стресовим для всіх нас, тож ви можете собі уявити, як це для домашнього улюбленця", – зазначила вона.

Подружжя Байденів та Командир у 2021 році фото: AFP

Речниця Білого дому додала, що родина Байденів "працює над тим, як зробити цю ситуацію кращою для всіх". Зокрема, разом із Секретною службою були розроблені протоколи додаткових тренувань для президентського пса.

Крім того, для Командира створять спеціальні зони для бігу і вправ.

Напередодні стало відомо, що пес родини Байденів Командир спричинив щонайменше десять інцидентів за участю спецагентів, які забезпечують охорону перших осіб у США. Шість інцидентів пов’язані із серйозними укусами, два – це агресивні інциденти без укусів і ще два – з "грайливими" або "дружніми" укусами.

Командир замінив іншого президентського пса Мейджора, який також кілька разів кусав людей на території Білого дому. Ще в сім’ї президента США є кішка Віллоу.