Пес Байдена знову вкусив людину в Білому домі

Собака президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор знову вкусив людину, постраждалого довелося оглядати медикам.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

В інциденті, який стався на Південній галявині Білого дому в понеділок вдень, постраждав співробітник Служби національних парків.

Працівник перебував на робочому місці, коли стався інцидент.

Прессекретар першої леді Джилл Байден Майкл ЛаРоза заявив, що Мейджор "все ще адаптується до свого нового оточення".

"Так, Мейджор вкусив когось на прогулянці. Для обережності цю особу оглянула медична служба Білого дому, після чого він повернувся до роботи", - додав речник.

За інформацією Білого дому, 3-річна німецька вівчарка Мейджор, якого Байден взяв з притулку в 2018 році, пройшла навчання протягом останніх двох тижнів після іншого інциденту з укусом на початку березня.

У президента США і першої леді - дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор. Вони переїхали в Білий дім у січні, менш ніж через тиждень після інавгурації Байдена.