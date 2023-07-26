В Белом доме заявили, что пес Байдена кусал спецагентов из-за стресса

В Белом доме считают, что стрессовая обстановка могла повлиять на поведение пса президента США Джо Байдена Командира, который несколько раз проявлял агрессивное поведение и кусал сотрудников Секретной службы.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

"Комплекс зданий Белого дома, как вы все знаете, может быть особым и очень стрессовым местом. И это, я уверена, вы все понимаете... он может быть особенным и стрессовым для всех нас, поэтому вы можете себе представить, как это для домашнего любимца", – отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что семья Байденов "работает над тем, как сделать эту ситуацию лучше для всех", в частности, вместе с Секретной службой были разработаны протоколы дополнительных тренировок для президентского пса.

Кроме того, для Командира создадут специальные зоны для бега и упражнений.

Накануне сообщалось, что пес семьи Байденов Командир стал причиной по меньшей мере десяти инцидентов со спецагентами, которые обеспечивают охрану первых лиц в США. Шесть инцидентов связаны с серьезными укусами, два – с агрессивными инцидентами без укусов и еще два – "игривыми" или "дружескими" укусами.

Командир сменил другого пса Мейджора, который также несколько раз кусал людей на территории Белого дома. Еще в семье президента США есть кошка Уиллоу.