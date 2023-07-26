Країни Балтії домовилися прискорити від’єднання від спільної з РФ енергомережі

Естонія, Латвія і Литва домовилися про прискорені терміни синхронізації національних електросистем з континентальною європейською.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики Литви.

Зазначається, що цей процес має відбутися не пізніше лютого 2025 року, хоча раніше планувалося зробити це до кінця 2025 року.

В рамках реалізації угоди оператори будуть зобов'язані повідомити своїх партнерів про спільне рішення не продовжувати контракт з Об’єднаною енергетичною системою Росії (так званим кільцем БРЕЛЛ) у серпні 2024 року і синхронізуватися з мережами континентальної Європи не пізніше лютого 2025 року.

Рішення було ухвалене у зв’язку зі зміною безпекової геополітичної ситуації через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Воно підтверджує єдність країн Балтії у досягненні спільних цілей енергетичної безпеки.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, яка централізовано керується з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.

Нагадаємо, у квітні уперше в історії Литва повністю відключилася від російської електромережі. Тестування тривало 10 годин, електропостачання відбувалося за рахунок місцевих електростанцій, а також імпорту з Польщі та Швеції.

Країни Балтії мають давній план стати частиною європейської децентралізованої мережі електромереж, відомої як ENTSO-E, до 2025 року.