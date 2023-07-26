Страны Балтии договорились ускорить отсоединение от общей с РФ энергосети

Эстония, Латвия и Литва договорились об ускоренных сроках синхронизации национальных электросистем с континентальной европейской сетью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Литвы.

Отмечается, что этот процесс должен состояться не позднее февраля 2025 года, хотя ранее планировали справиться только к концу того же года.

В рамках реализации соглашения операторы будут обязаны уведомить своих партнеров о совместном решении не продлевать контракт с Объединенной энергетической системой России (так называемым кольцом БРЭЛЛ) в августе 2024 года и синхронизироваться с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года.

Решение было принято в связи с изменением геополитической ситуации в сфере безопасности из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Оно подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которая централизованно управляется из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

Напомним, в апреле впервые в истории Литва полностью отключилась от российской электросети. Тестирование длилось 10 часов, электроснабжение происходило за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции.

У стран Балтии есть давний план стать частью европейской децентрализованной сети электросетей, известной как ENTSO-E, до 2025 года.