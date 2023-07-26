В Естонії критикують плани уряду штрафувати біженців, які кинули мовні курси

Міністерство культури Естонії зіткнулося з критикою через пропозицію штрафувати одержувачів міжнародного захисту, які не закінчують мовні курси без поважної причини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Коментуючи пропозицію штрафів, голова відділу культурного розмаїття естонського Мінкульту Ольга Ситник пояснила, що ресурси держави обмежені.

"Трапляються випадки, коли люди починають навчання, але потім з якихось причин переривають його, і місце залишається незаповненим, хоча інша людина з тієї самої цільової групи, можливо, була б більш вмотивованою і закінчила курс. Для того щоб ці ресурси витрачалися цільовим чином, якраз і необхідний такий інструмент", – сказала вона.

За словами представниці міністерства, пропозиція дозволяє вимагати повернення грошей від біженця, який кинув навчання. Однак у постанові йдеться про тих, хто не закінчує курси без поважної причини.

"Якщо людина може пояснити, чому вона припинила навчання, то це не потягне за собою санкцій", – пообіцяла Ситник.

Водночас некомерційна організація допомоги біженцям Eesti Pagulasabi критично поставилася до цього плану.

Дмитро Московцев, керівник Фонду інтеграції, який організовує курси, вважає, що карати біженців треба лише в крайньому разі, а спочатку можна спробувати методи так званої позитивної мотивації.

Він додав, що міністерству слід ретельніше продумати запропонований план.

У травні Міністерство культури повідомляло, що в Естонії 3859 українських біженців закінчили вивчання естонської мови на рівень А1, ще 4195 осіб продовжують курс.

Між тим, на початку червня стало відомо, що понад 5 тисяч українських біженців не змогли знайти роботу в Естонії.