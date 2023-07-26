В Эстонии критикуют планы правительства штрафовать беженцев, которые бросили языковые курсы

Министерство культуры Эстонии столкнулось с критикой из-за предложения штрафовать получателей международной защиты, которые не заканчивают языковые курсы без уважительной причины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Комментируя предложение штрафов, глава отдела культурного разнообразия эстонского Минкульта Ольга Сытник объяснила, что ресурсы государства ограничены.

"Бывают случаи, когда люди начинают обучение, но потом по каким-то причинам прерывают его, и место остается незаполненным, хотя другой человек из той же целевой группы, возможно, был бы более мотивированным и закончил курс. Для того чтобы эти ресурсы расходовались целевым образом, как раз и необходим такой инструмент", – сказала она.

По словам представительницы министерства, предложение позволяет требовать возврата денег от беженца, который бросил обучение. Однако в постановлении говорится о тех, кто не заканчивает курсы без уважительной причины.

"Если человек может объяснить, почему он прекратил обучение, то это не повлечет за собой санкций", – пообещала Сытник.

В то же время некоммерческая организация помощи беженцам Eesti Pagulasabi критически отнеслась к этому плану.

Дмитрий Московцев, руководитель Фонда интеграции, который организовывает курсы, считает, что наказывать беженцев надо только в крайнем случае, а сначала можно попробовать методы так называемой положительной мотивации.

Он добавил, что министерству следует тщательно продумать предложенный план.

В мае Министерство культуры сообщало, что в Эстонии 3859 украинских беженцев закончили изучение эстонского языка на уровень А1, еще 4195 человек продолжают курс.

Между тем, в начале июня стало известно, что более 5 тысяч украинских беженцев не смогли найти работу в Эстонии.