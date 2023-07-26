Через пожежі на Сицилії загинули троє людей
Через лісові пожежі на італійському острові Сицилія загинули троє літніх людей.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
За повідомленнями італійських ЗМІ, обвуглені тіла подружжя у віці 70 років були знайдені в їхньому згорілому будинку на околиці Палермо, столиці регіону.
Ще одна жінка у віці близько 80 років померла в провінції Палермо після того, як швидка допомога не змогла дістатися до її будинку через пожежі в цьому районі.
У нічному повідомленні на Facebook глава Сицилії Ренато Шифані заявив, що "палюча спека і безпрецедентні руйнівні пожежі" перетворили вівторок на "один з найважчих днів за останні десятиліття".
Італійські пожежники повідомили, що з неділі по вівторок вони ліквідували майже 1400 пожеж, в тому числі 650 на Сицилії і 390 в Калабрії, південному регіоні на материку, де в результаті пожежі у своєму будинку загинув прикутий до ліжка 98-річний чоловік.
У середу пожежі все ще тривали на пагорбах навколо Палермо, а літаки знову почали гасити полум'я.
У вівторок значна частина Середземномор'я задихалася від сильної літньої спеки, що спричинила смертоносні пожежі в усьому регіоні.
Сицилія є головним туристичним напрямком, але пожежа в будівлі термінала минулого тижня призвела до майже повного закриття її найбільшого аеропорту в Катанії на сході острова. Аеропорт Палермо також був закритий на кілька годин у вівторок через лісову пожежу поблизу.
"Я сподіваюся, що туристичні потоки в районах, що постраждали від пожеж, не зазнають втрат", – сказав міністр цивільного захисту Італії Нелло Мусумечі.
У той час як південь Італії бореться з лісовими пожежами, північ країни потерпає від сильних штормів, які у вівторок забрали життя двох людей, в тому числі 16-річної дівчини-скаута, яку придавило дерево.