Из-за пожаров на Сицилии погибли три человека

Из-за лесных пожаров на итальянском острове Сицилия погибли трое пожилых людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По сообщениям итальянских СМИ, обугленные тела супругов в возрасте 70 лет были найдены в их сгоревшем доме на окраине Палермо, столицы региона.

Еще одна женщина в возрасте около 80 лет умерла в провинции Палермо после того, как скорая помощь не смогла добраться до ее дома из-за пожара в этом районе.

В ночном сообщении на Facebook глава Сицилии Ренато Шифани заявил, что "палящая жара и беспрецедентные разрушительные пожары" превратили вторник в "один из самых тяжелых дней за последние десятилетия".

Итальянские пожарные сообщили, что с воскресенья по вторник они ликвидировали почти 1400 пожаров, в том числе 650 на Сицилии и 390 в Калабрии, южном материковом регионе, где в результате пожара в своем доме погиб прикованный к постели 98-летний мужчина.

В среду пожары все еще продолжались на холмах вокруг Палермо, а самолеты снова начали тушить пламя.

Во вторник значительная часть Средиземноморья задыхалась от сильной летней жары, вызвавшей смертоносные пожары во всем регионе.

Сицилия является главным туристическим направлением, но пожар в здании терминала на прошлой неделе привел к почти полному закрытию ее крупнейшего аэропорта в Катании на востоке острова. Аэропорт Палермо также был закрыт на несколько часов во вторник из-за лесного пожара поблизости.

"Я надеюсь, что туристические потоки в районах, пострадавших от пожаров, не понесут потерь", – сказал министр гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи.

В то время как юг Италии борется с лесными пожарами, север страны страдает от сильных штормов, которые во вторник унесли жизни двух человек, в том числе 16-летней девушки-скаута, которую придавило дерево.