До Чехії прибули перші американські вертольоти, які мають замінити російські Mi

Транспортний літак з першими двома новими гелікоптерами зі США приземлився опівдні на чеській базі в Наместі-над-Ославою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Чеська армія купує 12 гелікоптерів, чотири бойові AH-1 Z Viper і вісім багатоцільових AH-1Y Venom за 14,6 мільярда чеських крон (понад 600 млн євро). На борту транспортного літака у середу прибули гвинтокрили Viper.

фото ČTK/Pavlíček Luboš

Американські машини замінять російські Мі-24/35. Частину з них Чехія вже передала Україні.

Окрім 12 замовлених нових машин, чеська армія також отримає вісім старих, які будуть модернізовані. Це компенсація за надану Україні техніку.

Чеські пілоти вже завершили семимісячне навчання на американських гелікоптерах. Кожен з пілотів налітав близько 80 годин і згодом отримав сертифікат.

Крім того, солдати також тренувалися покидати вертольоти в увипадку аварії та виживати в разі падіння у воду. Для навчань у військових передбачений симулятор.

Перший політ чеського Viper відбувся на заводі-виробнику в травні. Обслуговувати машини, які експлуатує чеська армія, буде компанія LOM Praha.

Обидва типи вертольотів мають однакові базові компоненти, що робить їх обслуговування простішим і дешевшим.

Бойові машини AH-1Z Viper озброєні протитанковими керованими ракетами і поворотним кулеметом.

Начальник Генерального штабу Карел Ржеха вважає вертольоти Venom і Viper важливим якісним зрушенням для чеської армії. Раніше він назвав їх придбання ключовим проєктом модернізації чеської армії.

З машинами Мі-24/35 чеська армія попрощалася на початку червня у військовому окрузі Болетіце.

7 липня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.

На озброєнні чеської армії є близько 40 вертольотів, з яких 30 – радянського та російського виробництва серії Мі. Армія має кілька машин Мі-8 і Мі-17, і їх експлуатація завершиться через кілька років. Вона також має 15 модернізованих вертольотів Мі-171Ш і може експлуатувати їх до 2035 року.

Торік Чехія вже передавала Україні бойові гелікоптери.