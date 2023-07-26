В Чехию прибыли первые американские вертолеты, которые должны заменить российские Mи

Транспортный самолет с первыми двумя новыми вертолетами из США приземлился в полдень на чешской базе в Намести-над-Ославой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Чешская армия покупает 12 вертолетов, четыре боевых AH-1 Z Viper и восемь многоцелевых AH-1Y Venom за 14,6 миллиарда чешских крон (более чем 600 млн евро). На борту транспортного самолета в среду прибыли машины Viper.

Американские машины заменят российские Ми-24/35. Часть из них Чехия уже передала Украине.

Кроме 12 заказанных новых машин, чешская армия также получит восемь старых, которые будут модернизированы. Это компенсация за предоставленную Украине технику.

Чешские пилоты уже завершили семимесячное обучение на американских машинах. Каждый из пилотов налетал около 80 часов и впоследствии получил сертификат.

Кроме того, солдаты также тренировались покидать вертолеты в случае аварии и выживать в случае падения в воду. Для учений у военных предусмотрен симулятор.

Первый полет чешского Viper состоялся на заводе-изготовителе в мае. Обслуживание машин, эксплуатируемых чешской армией, будет осуществляться компанией LOM Praha.

Оба типа вертолетов имеют одинаковые базовые компоненты, что делает их обслуживание более простым и дешевым.

Боевые машины AH-1Z Viper вооружены противотанковыми управляемыми ракетами и поворотным пулеметом.

Начальник Генерального штаба Карел Ржеха считает вертолеты Venom и Viper важным качественным сдвигом для чешской армии. Ранее он назвал их приобретение ключевым проектом модернизации чешской армии.

С машинами Ми-24/35 чешская армия попрощалась в начале июня в военном округе Болетице.

7 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия передаст Украине дополнительные ударные вертолеты, крупнокалиберные боеприпасы и поможет в подготовке пилотов истребителей F-16.

На вооружении чешской армии есть около 40 вертолетов, из которых 30 – советского и российского производства серии Ми. Армия имеет несколько машин Ми-8 и Ми-17, и их эксплуатация завершится через несколько лет. Она также имеет 15 модернизированных вертолетов Ми-171Ш и может эксплуатировать их до 2035 года.

В прошлом году Чехия уже передавала Украине боевые вертолеты.