Омбудсменка ЄС проведе розслідування масштабної аварії з мігрантами в Середземномор’ї

Омбудсменка Європейського Союзу Емілі О'Рейлі оголосила про проведення розслідування щодо прикордонної агенції Frontex у зв’язку із загибеллю майже 80 мігрантів у масштабній аварії в Середземному морі в червні.

Про це йдеться в заяві омбудсменки, яку цитує "Європейська правда".

О'Рейлі перевірить обов'язки Frontex щодо порятунку людей, які зазнали лиха на морі, зокрема задокументовані обставини червневої аварії та інших аналогічних інцидентів у Середземному морі.

Також омбудсменка ЄС запросила інформацію про те, як відбувається обмін даними про пошуково-рятувальні операції між Frontex і національними органами влади, та технічні аспекти роботи прикордонного агентства.

"Омбудсменка координує своє розслідування з грецьким омбудсменом Андреасом Поттакісом, який має повноваження розслідувати, як грецька влада поводилася з катером "Адріана", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня перевантажений рибальський човен з мігрантами, що прямував до Італії, перекинувся і затонув. За попередніми даними, загинули щонайменше 78 людей, ще 104 вдалось врятувати. Сотні мігрантів, серед яких діти, зникли безвісти.

Ця корабельна аварія стала найсмертоноснішою біля берегів Греції в цьому році. Після неї з'явилися суперечливі повідомлення про те, наскільки Frontex знав про події і яку роль він відіграв або міг відіграти в їхньому запобіганні.

Завданням євроомбудсменки є розслідування скарг на адміністративні порушення установ та органів ЄС. Скарги можуть бути подані будь-яким, хто живе в ЄС або є громадянином країн ЄС, а також компаніями і асоціаціями, офіси яких розташовані в ЄС.