Омбудсмен ЕС проведет расследование масштабной аварии с мигрантами в Средиземноморье

Омбудсмен Европейского Союза Эмили О'Рейли объявила о проведении расследования в отношении пограничного агентства Frontex в связи с гибелью почти 80 мигрантов в масштабной аварии в Средиземном море в июне.

Об этом говорится в заявлении омбудсмена, которое цитирует "Европейская правда".

О'Рейли проверит обязанности Frontex по спасению людей, терпящих бедствие на море, в частности задокументированные обстоятельства июньской аварии и других аналогичных инцидентов в Средиземном море.

Также омбудсмен ЕС запросила информацию о том, как происходит обмен данными о поисково-спасательных операциях между Frontex и национальными органами власти, и технические аспекты работы пограничного агентства.

"Омбудсмен координирует свое расследование с греческим омбудсменом Андреасом Поттакисом, который имеет полномочия расследовать, как греческие власти обращались с катером "Адриана", – говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня перегруженная рыбацкая лодка с мигрантами, направлявшаяся в Италию, перевернулась и затонула. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 78 человек, еще 104 удалось спасти. Сотни мигрантов, среди которых дети, пропали без вести.

Эта кораблекрушение стала самой смертоносной у берегов Греции в этом году. После нее появились противоречивые сообщения о том, насколько Frontex знал о происшествии и какую роль он сыграл или мог сыграть в его предотвращении.

Задачей евроомбудсмена является расследование жалоб на административные нарушения учреждений и органов ЕС. Жалобы могут быть поданы любым, кто живет в ЕС или является гражданином стран ЕС, а также компаниями и ассоциациями, офисы которых расположены в ЕС.