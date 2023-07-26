Посольство США порадило американцям "не привертати до себе увагу" у Дубліні

Громадян Сполучених Штатів попередили про те, що вони повинні бути "пильними" під час перебування в столиці в Ірландії Дубліні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство США, інформує агентство dpa.

Американцям порадили "не привертати до себе увагу" і "дотримуватися належних заходів особистої безпеки", перебуваючи в Дубліні, а також застерігли від користування телефоном і використання навушників під час перебування на вулиці.

Попередження з'явилося 25 липня після того, як на американського туриста напала банда підлітків, що трапилось поруч з одним із головних поліцейських відділків Ірландії на вулиці О'Коннел-стріт – найширшій магістралі Європи.

Зазначається, що жорстоке побиття 57-річного Стівена Терміні, яке потрапило на камери відеоспостереження, сталося після вуличного нападу на українського актора Олександра Грекова у червні, через що того госпіталізували.

Уточнюється, що скарги на торгівлю наркотиками, пограбування, безпритульних людей і недостатню присутність поліції в місті різко зросли. Між тим, прем'єр Ірландії Лео Варадкар визнав, що буде "дуже важко досягти" потрібної кількості нових працівників поліції.

Водночас опозиційні політики звинуватили уряд в тому, що він ігнорує цю проблему і замість цього зосередився на проштовхуванні нечітко сформульованого проекту закону про мову ворожнечі, який дозволить поліції вилучати комп'ютери та смартфони, а також переслідувати власників, які відмовляються розкрити паролі.

Раніше повідомлялося, що на півночі Ірландії поліція продовжує пошуки на березі після того, як туди винесло щонайменш два велетенських пакунки з контрабандним кокаїном.