Посольство США посоветовало американцам "не привлекать к себе внимание" в Дублине

Граждан Соединенных Штатов предупредили о том, что они должны быть "бдительными" во время пребывания в столице Ирландии Дублине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство США, информирует агентство dpa.

Американцам посоветовали "не привлекать к себе внимание" и "соблюдать надлежащие меры личной безопасности", находясь в Дублине, а также предостерегли от пользования телефоном и использования наушников во время пребывания на улице.

Предупреждение появилось 25 июля после того, как на американского туриста напала банда подростков, что случилось рядом с одним из главных полицейских участков Ирландии на улице О'Коннел-стрит – самой широкой магистрали Европы.

Отмечается, что жестокое избиение 57-летнего Стивена Термини, которое попало на камеры видеонаблюдения, произошло после уличного нападения на украинского актера Александра Грекова в июне, из-за чего того госпитализировали.

Уточняется, что жалобы на торговлю наркотиками, ограбления, бездомных людей и недостаточное присутствие полиции в городе резко возросли. Между тем, премьер Ирландии Лео Варадкар признал, что будет "очень трудно достичь" нужного количества новых сотрудников полиции.

В то же время оппозиционные политики обвинили правительство в том, что оно игнорирует эту проблему и вместо этого сосредоточилось на проталкивании нечетко сформулированного проекта закона о языке вражды, который позволит полиции изымать компьютеры и смартфоны, а также преследовать владельцев, которые отказываются раскрыть пароли.

Ранее сообщалось, что на севере Ирландии полиция продолжает поиски на берегу после того, как туда вынесло по меньшей мере два огромных пакета с контрабандным кокаином.