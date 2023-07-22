В Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном 

На півночі Ірландії поліція продовжує пошуки на березі після того, як туди винесло щонайменш два велетенських пакунки з контрабандним кокаїном.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

У поліції повідомили, що знайдені на узбережжі північного графства Донегал пакунки важать близько 60 кг.

Подальша експертиза має підтвердити вміст, але за попередніми висновками це кокаїн орієнтовною вартістю 4 млн євро.

Місцеві мешканці невдовзі після перших новин помітили групу молодих людей, які прочісували берег з факелами. Вони заявили, що намагаються лише допомогти поліції з пошуками. Пізніше бачили ще одну групу.

Слідчі закликали місцевих власників землі та будь-яких осіб, що бувають на узбережжі, негайно повідомити про знайдені пакунки чи уламки, винесені морем на берег, та не чіпати їх.

Нагадаємо, днями біля італійської Сицилії вилучили рекордні 5 тонн кокаїну на 850 млн євро, а у Франції перехопили 1,3 тонни контрабандного канабісу, який везли з Іспанії.