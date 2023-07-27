У Мюнхені закінчуються номерні знаки через популярність електромобілів

У Мюнхені та баварському районі Мюнхен мають намір почати видачу номерних знаків нової серії через зростання популярності електричних автомобілів, мотоциклів і скутерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Münchner Abendzeitung з посиланням на місцеву владу.

Восени 2023 року в Мюнхені збираються додатково видавати номери, що починаються на "MUC", хоча досі транспортні засоби отримували номери, що починаються на "M".

Зростання популярності електромобілів призвело до того, що незабаром можуть закінчитися комбінації для типу знаків, що закінчуються на "Е".

У Німеччині буква "E" позначає транспортні засоби з електричним приводом. Серед інших вона дає право користуватися спеціальними паркомісцями та різними винятками.

У разі офіційного рішення нові номерні знаки присвоюватимуть електромотоциклам і скутерам, у яких квадратні дворядкові номери з літерою "E" у другому рядку.

Планують, що власники отримають можливість обирати між "M" і "MUC", окрім випадків реєстрації електричних легкових або вантажних автомобілів. Останні мають отримати номери на "М".

Спершу ці пропозиції розглянуть і затвердять федеральні та земельні міністерства транспорту Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відмовляється від своєї мети встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів на вулицях і в супермаркетах до 2030 року, оскільки стало зрозуміло, що люди вважають за краще заряджати авто вдома.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих електрокарів у Німеччині в грудні 2022 року вперше перевищила один мільйон.