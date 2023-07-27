В Мюнхене заканчиваются номерные знаки из-за популярности электромобилей

В Мюнхене и баварском районе Мюнхен намерены начать выдачу номерных знаков новой серии из-за роста популярности электрических автомобилей, мотоциклов и скутеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Münchner Abendzeitung со ссылкой на местные власти.

Ожидается, что осенью 2023 года в Мюнхене собираются дополнительно выдавать номера, начинающиеся на "MUC", хотя до сих пор транспортные средства получали номера, начинающиеся на "M".

Рост популярности электромобилей привел к тому, что вскоре могут закончиться комбинации для типа знаков, заканчивающихся на "Е".

В Германии буква "E" обозначает транспортные средства с электрическим приводом. Среди прочих она дает право пользоваться специальными парковками и различными исключениями.

В случае официального решения новые номерные знаки будут присваиваться электромотоциклам и скутерам, у которых квадратные двухстрочные номера с буквой "E" во второй строке.

Планируется, что владельцы получат возможность выбирать между "M" и "MUC", кроме случаев регистрации электрических легковых или грузовых автомобилей. Последние должны получить номера на "М".

Сначала эти предложения рассмотрят и утвердят федеральные и земельные министерства транспорта Германии.

Ранее сообщалось, что Германия отказывается от своей цели установить миллион зарядных станций для электромобилей на улицах и в супермаркетах до 2030 года, поскольку стало понятно, что люди предпочитают заряжать авто дома.

Напомним, количество зарегистрированных электрокаров в Германии в декабре 2022 года впервые превысило один миллион.