Верховная Рада Украины в четверг поддержала в первом чтении законопроект о восстановлении электронного декларирования, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Об этом в соцсетях сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда".

Законопроект №9534 о восстановлении электронного декларирования поддержали 299 народных депутатов.

Как ранее сообщал Ярослав Железняк, документ содержит ряд изменений в процедуру е-декларирования. Ключевое из них о том, что декларации будут подаваться не только за последний год, но и за предыдущие. Отдельные условия предусмотрены для субъектов е-декларирования, которые воюют или находятся в зоне боевых действий.

Также законопроект предусматривает, что Нацагентство по предотвращению коррупции возобновит спецпроверки декларантов, а реестр е-деклараций будет открытым и на время военного положения, но без публикации отдельных персональных данных.

Отметим, что для вступления в силу законопроект еще должен быть поддержан Верховной радой во втором чтении, а затем – подписан главой парламента и президентом.

Возобновление требования электронного декларирования для украинских чиновников является ключевой составляющей одного из семи "кандидатских" критериев Еврокомиссии о борьбе с коррупцией. Их Украина обязалась выполнить, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС.

Напомним, посол ЕС в Украине Матти Маасикас посоветовал Украине после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии возобновить е-декларирование для чиновников.

Как известно, Верховная Рада в начале полномасштабной войны приостановила процесс обязательного декларирования имущества должностных лиц, позволив подать данные о своем состоянии уже после отмены военного положения.