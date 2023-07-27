У Нідерландах бояться екологічної катастрофи через пожежу на судні біля їхніх берегів

Затоплення вантажного судна, яке горить із середи біля узбережжя Нідерландів, може призвести до значної шкоди довкіллю.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив представник екологічної організації De Noordzee в інтерв'ю голландському інформаційному агентству ANP.

За словами представника екологічної організації, ситуація "може означати екологічну катастрофу для Північного і Ватового морів".

Зазначається, що занепокоєння викликає те, що паливо і вантаж у майже три тисячі автомобілів можуть опинитися в морі та на дні.

Мер Амеланда, голландського острова у Ватовому морі, який розташований неподалік від місця пожежі, Лео Пітер Стоел висловив занепокоєння тим, що сміття може забруднити Ватове море та узбережжя островів.

Раніше повідомлялося, що ситуація з палаючим вантажним судном на північ від нідерландського острова Амеланд практично не змінилась від вечора середи – пожежу не вдалося загасити, і судно все ще на плаву.

Як повідомлялося, судно Fremantle Highway прямувало з Бремергафена в Німеччині до Порт-Саїда в Єгипті, коли на його борту почалася пожежа.

За словами представника берегової охорони, пожежа, ймовірно, почалася в одному з 25 електромобілів. Вогонь швидко поширився.