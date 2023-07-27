В Нидерландах боятся экологической катастрофы из-за пожара на судне у их берегов

Затопление грузового судна, которое горит со среды с тремя тысячами авто на борту у побережья Нидерландов, может привести к значительному ущербу окружающей среде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель экологической организации De Noordzee в интервью голландскому информационному агентству ANP.

По словам представителя экологической организации, ситуация "может означать экологическую катастрофу для Северного и Ваттового морей".

Беспокойство вызывает то, что топливо и груз – почти три тысячи автомобилей – могут оказаться в море и на дне.

Мэр Амеланда, голландского острова в Ваттовом море, который расположен неподалеку от места пожара, Лео Питер Стоел выразил обеспокоенность тем, что мусор может загрязнить Ваттовое море и побережье островов.

Ранее сообщалось, что ситуация с горящим грузовым судном к северу от нидерландского острова Амеланд практически не изменилась с вечера среды – пожар не удалось потушить, и судно все еще на плаву.

Корабль Fremantle Highway направлялся из Бремерхафена в Германии в Порт-Саид в Египте, когда на его борту начался пожар.

По словам представителя береговой охраны, пожар, вероятно, начался в одном из 25 электромобилей. Огонь быстро распространился.