У Гельсінкі розслідують ймовірний наїзд дипавтомобіля РФ на учасницю проукраїнської акції

Поліція фінської столиці вивчає повідомлення про те, що під час нечисленної демонстрації на підтримку України у вівторок авто з російськими дипломатичними номерами наїхало на учасницю акції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство STT.

У вівторок увечері близько двох десятків людей у Гельсінкі зібрались на мирну демонстрацію на підтримку України. У цей час повз проїжджало авто з російськими дипломатичними номерами.

Свідок подій розповів газеті Ilta-Sanomat, що в цей момент одна із демонстранток із плакатом "Росіян геть із Білорусі" вискочила перед авто. Звідти вийшли двоє людей, про щось поговорили з протестувальницею, повернулись в автомобіль, і він рушив знову.

Фото: Ilta-Sanomat

Але демонстрантка не йшла зі шляху автомобіля, й так тривало кілька хвилин. "Вона ледь не відскочила від капота", – описав події свідок. Інші учасники проукраїнської акції не втручались, але підтримували дії демонстрантки.

У четвер у поліції Гельсінкі заявили STT, що розпочали попереднє розслідування ситуації, коли "авто наїхало на демонстранта" під час акції у вівторок.

Водночас правоохоронці не змогли підтвердити, що йшлось про авто саме російської дипмісії, чи зазнав поранень учасник акції та хто саме брав участь в інциденті. За підсумками попереднього розслідування поліція вирішить, чи порушувати кримінальне провадження.

У травні, нагадаємо, росіяни поскаржились на акт "вандалізму" щодо свого консульства на Аландських островах, який полягав у тому, що у вікно будівлі кинули пляшку з-під пива.